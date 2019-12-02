البورصة تخسر 6.4 مليار فى ثانى أيام "الشورت سيلينح"

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو حاد فى منتصف تعاملات، اليوم الإثنين- ثانى تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع موسعة على أغلبية أسهم السوق من قبل المؤسسات المصرية والأفراد العرب.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.4 مليار جنيه بمنتصف التعاملات، ليصل إلى مستوى 697.5 مليار جنيه، بالتزامن مع تطبيق آلية "الشورت سيلينج" فى يومها الثانى، التى شهدت تنفيذ 9 عمليات فقط أمس الأحد، من شركتى بلتون المالية واتش سي لتداول الأوراق المالية.



وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس30" بنسبة 1.18 %، بما يعادل 162.8 نقطة ليصل إلى ما دون مستوى 13618 نقطة، فيما هوى المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 96. 0 %، بما يعادل 5.15 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 529.9 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 325 مليون جنبه، من خلال التعامل علي نحو 77.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 12.2 ألف صفقة بيع وشراء.