صلاح مرغني يشارك في تشكيل المكتب التنفيذي لمدرسة بالخارجة

شارك الأستاذ صلاح مرغني، مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، وقائع طابور الصباح بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية، التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، مشاركا مراسم تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدرسة.



وفي كلمته للحضور أشاد مرغني بفقرات الإذاعة المدرسية الهادفة، والتي تحمل في طياتها معلومات قيمة يبدأ بها تلاميذ المدرسة يومهم الدراسي.



وخلال حفل تنصيب الاتحادات الطلابية للمدرسة أكد مدير عام التربية والتعليم، على أن تشكيل المكاتب التنفيذية يعد شكلًا من أشكال ممارسة الديمقراطية، وعنصر فعال فب المنظومة التعليمية، مضيفا: "أننا لا بد لنا أن نغرس ونبث روح الديمقراطية والحوار البناء والمشاركة الفعالة بين طلابنا، لما لها من دور فعال في تدريب الجيل على الحياة الديمقراطية، من خلال التعبير والاختيار".



وأشار مرغني إلى "أن الجميع يعمل من أجل مصلحة طلابنا، ولن نألوا جهدا في سبيل تحقيق أفضل النتائج من أجل النهوض بقطاعنا التعليمي على أرض المحافظة".