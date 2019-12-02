تركيا تعتزم شراء المزيد من صواريخ إس- 400 وسط مخاوف أمريكية

قالت صحيفة "ديلي صباح" التركية، اليوم الإثنين، إن تركيا تعتزم شراء المزيد من أنظمة الصواريخ من طراز S-400 من روسيا قريبا، وإن الطرفين حاليًا يناقشون الأمور الفنية لإتمام الصفقة.



يأتي هذا فيما قال رئيس شركة تصدير الأسلحة الروسية، روسوبورون إكسبورت، الشهر الماضي، إن موسكو تأمل في إبرام صفقة جديدة لتزويد تركيا بمزيد من أنظمة الصواريخ من طراز S -400 في النصف الأول من العام المقبل.



وتزيد هذه الخطوة من توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، حيث علقت واشنطن مشاركة أنقرة من برنامج F-35 للطائرات الشبح المقاتلة، لمعاقبتها على شراء منظومة S -400 الروسية في وقت سابق من هذا العام.



كان شراء نظام الصواريخ الروسي نقطة شائكة بين تركيا والولايات المتحدة لبعض الوقت، حيث جادلت واشنطن بأن نظام S -400 سيكون غير متوافق مع أنظمة الناتو، وسيكشف عن طائراتها المتقدمة من الجيل الخامس من طراز F-35 لروسيا المحتملة حيلة.



ومع ذلك، أكدت تركيا أن S -400 لن يتم دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي، ولن تشكل أي تهديد للحلف، ورفض دعوات للتراجع عن الصفقة، كما أكدت أنقرة أيضًا أن الولايات المتحدة، رفضت بيع باتريوت لأنقرة، مما قادها إلى البحث عن البائعين الآخرين، مضيفًا أن روسيا عرضت صفقة أفضل، بما في ذلك نقل التكنولوجيا.



وتم توقيع اتفاقية أنقرة- موسكو S -400 في ديسمبر 2017، عندما وقع الطرفان اتفاقية بقيمة 2.5 مليار دولار لشراء بطاريتين من طراز S -400، وهو أحدث نظام صاروخي مضاد للطائرات بعيد المدى في روسيا منذ عام 2007.