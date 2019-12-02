طالبات العاشر من رمضان يشاركن فى "برنامج العباقرة"

تشارك طالبات مدرسة السادات الثانوية للبنات، التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، بمحافظة الشرقية، في لجنة مسابقات برنامج دورى العباقرة، والذي تقيمه وزارتا الشباب والتربية والتعليم، بالتعاون مع قناة "القاهرة والناس"، والبنك الأهلي المصري، لدعم وتنمية فكر الطلاب وتوعيتهم.



وقال طارق ممدوح، مدير المدرسة، إنه تم تشكيل فريق من معلمي المدرسة، أسندت له مسئولية البحث عن مجموعة من الأسئلة التي تسهم في رفع مستوى الثقافة والمعلومات العامة لطلاب المدرسة، بعد مشاهدة الحلقات المسجلة للبرنامج، لمعرفة طريقة إعداد الطلاب، كما تم اختيار مجموعة كبيرة من الطلاب تحوى الطلاب المتفوقين علميًا أو تكنولوجيًا أو في المعلومات العامة.



وأشاد مدير المدرسة بالمستوى المتميز للطالبات المشاركين فى المسابقة وقدرتهم على حل الأسئلة، والتى جاءت في عدة مجالات علمية وثقافية ومعرفية.