وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية بالمنوفية

وضع وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ المنوفية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والوفد المرافق منذ قليل، حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه.



وأكد محافظ المنوفية، أن المشروع يعد نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل على توفير (5) آلاف فرصة عمل جادة للشباب، فضلًا عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام على المستهلك فى صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار.



