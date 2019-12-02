تداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:48 م
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ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن اليوم الإثنين، بلغت 25 سفينة.
وأشارت الهيئة - في بيان اليوم - إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات، وغادرته سفينتا حاويات وبضائع عامة، وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات و2 بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.
وأوضح أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات، وغادره 4 سفن حاويات، وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.. وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وأشارت الهيئة - في بيان اليوم - إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات، وغادرته سفينتا حاويات وبضائع عامة، وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات و2 بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.
وأوضح أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات، وغادره 4 سفن حاويات، وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.. وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.