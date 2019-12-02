تداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن اليوم الإثنين، بلغت 25 سفينة.



وأشارت الهيئة - في بيان اليوم - إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات، وغادرته سفينتا حاويات وبضائع عامة، وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات و2 بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.



وأوضح أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات، وغادره 4 سفن حاويات، وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.. وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.