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محافظات

عمدة نجريج: افتتاح معهد محمد صلاح بعد أسبوعين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:43 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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كشف ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول، أن معهد محمد صلاح تم بناؤه على مساحة 1550 مترا، بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المعهد يتكون من بدروم وأربعة طوابق، بها 18 فصلا، بالإضافة إلى مقر مؤسسة "صلاح" الخيرية بالبدروم، وفصول رياض أطفال ومعامل وغرفة كمبيوتر.

وكشف شتية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المعهد الأزهري لم يتم افتتاحه اليوم، وسيكون الافتتاح بعد أسبوعين، وأن اليوم يوم دراسي فقط، مشيرا إلى أن القرية كانت توجد بها مدرسة واحدة تستوعب أكثر من 3500 طالب ابتدائي وإعدادي، تسمى مدرسة معلم محمد فايد الطنطاوي، منهم 2600 طالب بالمرحلة الابتدائية.

وكشف أن المعهد سيعمل في المرحلة الابتدائية بنين وبنات، والمرحلة الإعدادية بنات فقط في الفترة الصباحية خاصة بالمعهد الأزهري، مشيرا إلى أن الفترة المسائية سيتم التدريس للمرحلة الإعدادية لمدارس التربية والتعليم.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن المعهد خاص بالأزهر ولا يخص التربية والتعليم، مشيرا في تصريحات، لـ"الدستور"، إلى أن المعهد يستقبل الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بالمرحلة الابتدائية فقط.

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