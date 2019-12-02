مصر تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدريد (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية، من مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمشاركة مصرية، اليوم الاثنين.



وكانت وزيرة البيئة، توجهت إلى العاصمة الإسبانية مدريد بالأمس، لرئاسة وفد مصر المشارك في اجتماعات مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الخامس والعشرين والمعروف باسم مؤتمر الأطراف 25 (COP25).



ويكتسب هذا المؤتمر أهمية كبرى، لأن المفاوضات ستعمل على إيجاد حلول سريعة للحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بما لا يزيد عن درجتين مئوية حتى عام 2100، ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية المتزايدة والتى أصبحت تهدد كوكب الأرض وشعوب العالم.