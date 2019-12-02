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تداول 486 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة، اليوم الإثنين، بلغت 486 شاحنة بضائع و73 سيارة.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة- في بيان اليوم الإثنين- أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين "أمانة" و"عزيز إكسبريس" وغادرته ثلاث سفن هي "الحرية" و"القاهرة" و"بوسيدون إكسبريس"، فيما شهد ميناء نويبع وصول ثلاث سفن "سينا" و"آيلة" و"بريدج".

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