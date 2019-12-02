تداول 486 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة، اليوم الإثنين، بلغت 486 شاحنة بضائع و73 سيارة.



وذكر المركز الإعلامي للهيئة- في بيان اليوم الإثنين- أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين "أمانة" و"عزيز إكسبريس" وغادرته ثلاث سفن هي "الحرية" و"القاهرة" و"بوسيدون إكسبريس"، فيما شهد ميناء نويبع وصول ثلاث سفن "سينا" و"آيلة" و"بريدج".