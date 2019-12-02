طلاب الآثار بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يزورون "تل بسيطة"

فى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على توفير الجانب العملي لطلابها في مختلف الكليات، خاصة الكليات التى تهتم بالجانب العملي، وهو الاتجاه الذى يتم تنفيذه تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، قام قسم ترميم وصيانة الآثار بكلية الآثار والإرشاد السياحى بزيارة علمية لمدينة تل بسطة الأثرية بمحافظة الشرقية.



وصرحت الدكتورة أميمة الشال، عميد كلية الآثار والإرشاد السياحى، وأضافت أن هذه الزيارة تأتى ضمن خطة دراسية متكاملة تستهدف القيام بتنظيم مجموعة زيارات لطلاب الكلية فى عدة مناطق أثرية، للتعرف عن قرب على قيمة وأهمية هذه الآثار وتنوعها بين فرعونى وقبطى وإسلامى، وأشارت إلى أن هذه الزيارة لمنطقة تل بسطة تم تنظيمها تحت إشراف الدكتور رجب أبوالحسن، رئيس قسم الترميم، والدكتور أحمد إبراهيم منسي.



يذكر أنه تم اختيار منطقة تل بسطة على وجه الخصوص، نظرًا لأهميتها وقيمتها الأثرية، حيث كانت مركزًا دينيًا مهمًا، وكانت عاصمة الإقليم الـ18 في الدولة المصرية القديمة، ثم أصبحت عاصمة لكل الأقاليم فى عهد الأسرة 22.



وعُرفت قديماً باسم «‏پر-باستت» نسبة لـ «باستت»، إلهة المرح والسعادة، ثم حرفت الكلمة حديثاً لتصبح «تل بسطة»، وتحوي «تل بسطة» آثارًا من جميع العصور من الدولة القديمة والوسطى والحديثة والعصر اليوناني الروماني، كما كانت معبراً ومقراً مؤقتاً للسيدة مريم العذراء وولدها عيسى المسيح.



وشملت زيارة طلاب كلية الآثار والإرشاد السياحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جولة فى أهم الآثار بالمنطقة بهدف الوقوف على أعمال الترميم والتطوير التي تمت فى المعبد الكبير للمعبودة باستت، والمشيد من صخر الجرانيتو والذى دمر تمامًاعلى يد الفرس، والتمثال الجرانيتي العملاق الذي تم الكشف عنه سنة 2001 مقسماً إلى عدة أجزاء داخل المعبد الكبير، وتم رفع أجزائه وترميمه وإقامته على قاعدة ضخمة داخل المنطقة. كما تمت زيارة متحف المنطقة والحديقة المتحفية التي تم إنشاؤها بعد تطوير المنطقة الأثرية، وتم أيضًا زيارة مقابر النبلاء، وهي مجموعة كبيرة ومتنوعة من المقابر الصغيرة المشيدة من الحجر الجيرى، وتوجد عليها ألوان ورسومات لمناظر جنائزية.



وقام الطلاب أيضًا بزيارة قصر أمنمحات الثالث، من الدولة الوسطى، وهو بقايا جدران ضخمة من الطوب اللبن، وتم إجراء عمليات ترميم له للمحافظة عليه، كما تمت زيارة البئر الكبيرة التي تصل عمقها إلى حوالي 10م وقطرها حوالي 3م وتقع داخل المعبد الكبير، وكانت تستخدم للشرب.