الإثنين 02 ديسمبر 2019 الموافق 05 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب الآثار بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يزورون "تل بسيطة"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
جريدة الدستور
طباعة
فى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على توفير الجانب العملي لطلابها في مختلف الكليات، خاصة الكليات التى تهتم بالجانب العملي، وهو الاتجاه الذى يتم تنفيذه تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، قام قسم ترميم وصيانة الآثار بكلية الآثار والإرشاد السياحى بزيارة علمية لمدينة تل بسطة الأثرية بمحافظة الشرقية.

وصرحت الدكتورة أميمة الشال، عميد كلية الآثار والإرشاد السياحى، وأضافت أن هذه الزيارة تأتى ضمن خطة دراسية متكاملة تستهدف القيام بتنظيم مجموعة زيارات لطلاب الكلية فى عدة مناطق أثرية، للتعرف عن قرب على قيمة وأهمية هذه الآثار وتنوعها بين فرعونى وقبطى وإسلامى، وأشارت إلى أن هذه الزيارة لمنطقة تل بسطة تم تنظيمها تحت إشراف الدكتور رجب أبوالحسن، رئيس قسم الترميم، والدكتور أحمد إبراهيم منسي.

يذكر أنه تم اختيار منطقة تل بسطة على وجه الخصوص، نظرًا لأهميتها وقيمتها الأثرية، حيث كانت مركزًا دينيًا مهمًا، وكانت عاصمة الإقليم الـ18 في الدولة المصرية القديمة، ثم أصبحت عاصمة لكل الأقاليم فى عهد الأسرة 22.

وعُرفت قديماً باسم «‏پر-باستت» نسبة لـ «باستت»، إلهة المرح والسعادة، ثم حرفت الكلمة حديثاً لتصبح «تل بسطة»، وتحوي «تل بسطة» آثارًا من جميع العصور من الدولة القديمة والوسطى والحديثة والعصر اليوناني الروماني، كما كانت معبراً ومقراً مؤقتاً للسيدة مريم العذراء وولدها عيسى المسيح.

وشملت زيارة طلاب كلية الآثار والإرشاد السياحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جولة فى أهم الآثار بالمنطقة بهدف الوقوف على أعمال الترميم والتطوير التي تمت فى المعبد الكبير للمعبودة باستت، والمشيد من صخر الجرانيتو والذى دمر تمامًاعلى يد الفرس، والتمثال الجرانيتي العملاق الذي تم الكشف عنه سنة 2001 مقسماً إلى عدة أجزاء داخل المعبد الكبير، وتم رفع أجزائه وترميمه وإقامته على قاعدة ضخمة داخل المنطقة. كما تمت زيارة متحف المنطقة والحديقة المتحفية التي تم إنشاؤها بعد تطوير المنطقة الأثرية، وتم أيضًا زيارة مقابر النبلاء، وهي مجموعة كبيرة ومتنوعة من المقابر الصغيرة المشيدة من الحجر الجيرى، وتوجد عليها ألوان ورسومات لمناظر جنائزية.

وقام الطلاب أيضًا بزيارة قصر أمنمحات الثالث، من الدولة الوسطى، وهو بقايا جدران ضخمة من الطوب اللبن، وتم إجراء عمليات ترميم له للمحافظة عليه، كما تمت زيارة البئر الكبيرة التي تصل عمقها إلى حوالي 10م وقطرها حوالي 3م وتقع داخل المعبد الكبير، وكانت تستخدم للشرب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

"شبهة نصب".. القصة الكاملة لظهور عبدالله رشدي على شاشة المحور من "باب خلفي"

منذ حوالي 15 ساعة

11 مساعدًا للوزير.. تفاصيل حركة تنقلات الداخلية

منذ ساعة و 17 دقيقة

السيسى يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: انخفاض الحرارة اليوم.. والقاهرة 22 درجة

الصور

image description

ورشة عمل لنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

افتتاح أول مستشفى للطوارئ والإصابات فى قنا

image description

صور.. وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى

image description

محافظ أسيوط يوجه بتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

image description

محافظ بنى سويف محذرا رؤساء المدن: أتابع بنفسي مستوى الخدمات بشكل مفاجئ

الأكثر قراءة

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

أول تعليق من نسرين طافش بعد انفصال أصالة وطارق العريان

والد محمد صلاح يكشف سبب شرائه نادى "عثماثون"

القصة الكاملة لزوج "جوهرة".. بدأ مساعدًا لها فوقعت في غرامه

أيام زمان

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

هكذا كفرتُ ثم تُبت.. محمود الجندي يروي حكايته مع الإلحاد

«يرضعن الأطفال أمام الزبائن».. أسرار «العوالم» في شارع محمد علي

ads

نجم الساعة

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

الصحة

تطوير سائل مغناطيسي لوقف فقدان الدم

السكريات تؤثر سلبيا على نهاية الحمل

5 عناصر لمساعدة الحوامل على مواجهة تساقط الشعر

5 أسباب لانتفاخ العينين

الرئيس نيوز

اعتماد كراسة اشتراطات منطقتين استثماريتين في بنها والصف

خاص| الحكومة تتجه إلى خفض أسعار الطاقة للمصانع

نائب وزير المالية: تسوية مستحقات 50 شركة بقيمة نصف مليار جنيه

"بينهم السفير الأمريكي".. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

منوعات

الشباب ينتابهم الذعر عند حرمانهم من التليفون المحمول

وفاة أمريكى بسبب فخ أعده لحماية المنزل من اللصوص

الاستعانة بروبوت لإزالة ورم في الصدر

نصائح لإعادة تأهيل الملابس الشتوية القديمة

كشكول

برلماني: المنظومة الجديدة للتعليم تحتاج إلى تقييم شامل وإعادة نظر

وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمي بالجيزة

تعرف على الشعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف

6 كوارث تسببها "خناقات الأبوين" أمام الأبناء

إسلام سياسي

تركيا ترحل 21 إرهابيًا أجنبيًا خلال 3 أسابيع

منتصر عمران: تخلي قطر عن الإخوان يشكل حقيقة نظام الحمدين

السلطات الأيرلندية تلقى القبض على "عروس داعش"

شيخ السنوسية: نرفض وجود ميلشيات مسلحة فى ليبيا سواء صوفية أو سلفية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
21 نوفمبر.. ميلاد عاشقة الجرأة والحكمة والأسئلة المحرمة
مؤمن المحمدي
السخرية
ماجد حبته
قمة إرهابية مصغرة!
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
المزيد

الثقافة

محمد عزيز يتحدث عن تجربة مهرجان طنطا للشعر

الرفاعية يلتقون ومحافظ بورسعيد لتهنئته بتجديد الثقة

"مرآة على الخشب" مع أبناء جزيرة شارونة مغاغة

حسن عبدالموجود في دار بتانة بـ"عين القط"

صفحتنا ع الفيس بوك