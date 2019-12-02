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ورشة عمل لنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:26 ص
صورة من الحدث
عدسة: ياسمين يحيى
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