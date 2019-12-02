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محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد افتتاح بطولة إفريقيا للأندية للهوكى

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
جريدة الدستور
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مراسم حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الـ25 لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال في الهوكي، التي استضافتها الإسماعيلية بملاعب استاد هيئة قناة السويس.

وذلك بمشاركة ١٧ فريقا، 9 للآنسات، و8 فرق للرجال، وتستمر خلال الفترة من 1 إلى 8 من شهر ديسمبر الجاري، ولأول مرة في تاريخ نادي الشرقية يستضيف تلك البطولة.

وذلك بحضور سيف حامد، رئيس الاتحاد الإفريقي للهوكي، وشريف كمال، رئيس الاتحاد المصري للهوكي، واللواء محمد مندور، رئيس الجهاز التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة، وسامي عبدالحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، ووائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب، وثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن الشرقية، ومدير اتحاد الكرة المصري لكرة القدم السابق.

بدأ حفل الافتتاح بفقرات فنية لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، وأغانٍ وطنية وفقرات استعراضية، ثم كلمة لمنظمي البطولة، أعقبها مباراة بين فريق الشرقية للهوكي المتوج ببطل إفريقيا، وفريق كادا استار النيجيري، في مباراة افتتاح البطولات الإفريقية للهوكي لعام 2019.

يذكر أن فريق هوكي الشرقية يحظى بشهرة عالمية، وسجل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، لحصوله على 23 بطولة إفريقية من إجمالي 27 بطولة إفريقية، إضافة إلى فوز الفريق بـ24 بطولة في الدوري المحلي و8 كأس مصر، وحصل النادي على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى مرتين، وتخطى بطولات النادي الأهلي، فالفريق هو مفرغ النجوم للاعبي المنتخبات الوطنية المختلفة، وهناك ما يزيد على 30 لاعبًا لعبوا في الخارج في أندية عالمية مثل برشلونة وغيرها من أندية عالمية.

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