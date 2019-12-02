فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا المهنية بتجارة طنطا

أعلنت كلية التجارة بجامعة طنطا، اليوم الإثنين، فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا المهنية بالكلية، وذلك للراغبين في التقدم لأحد هذه البرامج للعام الدراسي الجديد، للحصول على الدراسات العليا ما بين ماجستير ودكتوراه، يحصل عليها الدارس بعد اجتياز الدبلومة المهنية.



وأشارت عميد الكلية، إلى أن البرامج تتضمن البرنامج الأول الماجستير المهني في المحاسبة، والثاني الماجستير المهني في إدارة الأعمال، ويشمل التخصصات الآتية: التسويق، والتمويل والاستثمار، والثالث إدارة الموارد البشرية، والرابع إدارة المصارف.



وأضاف عميد الكلية، أن هناك برنامج في الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال، وتشمل التخصصات الآتية: التسويق، والتمويل، والاستثمار، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، والتمويل.