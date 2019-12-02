إعداد تقرير العمارات السكنية بأرمنت في الأقصر (صور)

التقى العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، باللجنة العليا المكلفة من بنك التعمير والإسكان بإعداد تقارير حول مشروع العمارات السكنية بمنطقة سوق الحديد بأرمنت الوابورات.



والمشروع مقام على مساحة 4700 متر، وسينفذ على 4 عمارات سكنية، يحتوي كل طابق فيها على 4 شقق بالإضافة لعمارتين سكنيتين يحتوي كل طابق فيها على شقتين.



وأبدت لجنة البنك رغبتها في الاتفاق على تعديل المشروع من الرسومات الهندسية القديمة إلى أخرى جديدة لتلائم التغيرات الحديثة لتكون بشكل حضاري، كما وعد رئيس المركز بإزالة أية عوائق ليخرج المشروع على أكمل وجه.



ويعد هذا اللقاء هو الثاني بين رئيس مدينة أرمنت ولجنة البنك، حيث التقى عاشور واللجنة منذ 6 أشهر بحضور المهندس حسن أبراهيم مدير المراجعة الهندسية بالبنك، والمحاسب أمجد عمر، والمهندس محمد الفولي.



يذكر أن مشروع عمارات سوق الحديد كان قد صدر لها قرار بدل انتفاع في العام 1982 لينفذها بنك التعمير والإسكان، لإنشاء مجموعة عمارات سكنية لأهالي مدينة أرمنت، وتوقف لحين إصدار التراخيص، وصدرت التراخيص عام 2009، ولكن توقف المشروع مرة أخرى.



حضر اللقاء المهندسة نادية العقبي مدير الإدارة الهندسية بمدينة أرمنت، وإبراهيم نصير مدير الشئون القانونية بالمدينة، كما حضر من اللجنة العليا للبنك المهندس مصطفى محمد، رئيس قطاع التنفيذ الهندسي رئيسًا للجنة، وأشرف إبراهيم عزب رئيس القطاع القانوني والاستثمار والتحقيقات والعقود، والمهندس ياسر محمد إبراهيم.