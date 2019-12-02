جامعة قناة السويس تستقبل المستشار الاقتصادى بسفارة الصين

أعربت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن سعادتها بالشراكة المصرية الصينية، مؤكدة أن الجامعة تحظى بتعاون مثمر مع الجانب الصيني، متمثلة في معهد كونفوشيوس، والكلية المصرية الصينية، ومعهد الاستزراع السمكى.



وأشارت إلى سعى الجامعة إلى تطوير هذا التعاون في المرحلة القادمة؛ لزيادة أوجه التعاون المشترك مع الجانب الصيني.



وكانت رئيس الجامعة قد استقبلت السيد هان بينج، المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة الصين في مصر.



وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بجانب حضور افتتاح الدورة الدولية حول تفريخ وتربية الأسماك البحرية في مصر، التي تعقد في الفترة من ٢ إلى ١٥ ديسمبر الجاري بالتعاون بين الجامعة، ممثلًا في معهد الاستزراع السمكي، والجانب الصيني، ممثلًا في معهد فيوجيان لعلوم البحار.



حضر اللقاء الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس الأسبق، والدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب، والدكتور إبراهيم فارس، عميد الكلية المصرية الصينية التطبيقية، والدكتور محمد التابعي، عميد معهد الاستزراع السمكي، والدكتورة جو ينج، المدير التنفيذي الصيني لمعهد كونفوشيوس.



من جانبه أكد هان بينج، المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة الصين في مصر، أن التعاون مع جامعة قناة السويس سيشمل مجالات جديدة للتعاون تشمل مجالات التدريب الميداني لطلاب الجامعة والمجالات الطبية والمستشفى الجامعي.