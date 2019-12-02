تراجع معدلات نسب التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية

حققت حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية التى ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث أدت إلى انخفاض نسبة التعاطي بين السائقين.



وأكدت وزارة التضامن، أنه تم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى، وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام 2015 إلى 12%، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9 % العام الماضى.



وأضاف الصندوق أنه يتم إمداد الإدارة العامة للمرور بـ50 ألف كاشف، لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.