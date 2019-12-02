بدء حفل وضع حجر أساس أول منطقة ذكية لوجستية بالمنوفية (صور)

بدأت منذ قليل فعاليات حفل وضع حجر الأساس لمشروع أول منطقة ذكية لوجستية بالمنوفية، بطوخ طنبشا بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، بحضور قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظ المنوفية.



ويعد المشروع نقلة حضارية للمحافظة، وسيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جادة للشباب، فضلًا عن رفع كفاءة الأسواق، مما يعود بالنفع العام على المستهلك الأخير فى صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار.



يقع على مساحة 13 فدانا، بما يعادل 54789 مترا مربعا، ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق انتفاع 50 سنة، بعائد مادى (9 ملايين و862 ألف جنيهًا) بزيادة 5% سنويًا.