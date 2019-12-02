وفد من الدارسين بالأكاديمية العسكرية يزورون الأقصر (صور)

التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفدا من دارسي دورة الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا؛ للتعرف على الإنجازات القومية، وتأكيدا للدراسات النظرية بالكلية، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الدفاع لتفعيل رسالتها التعليمية من خلال أكاديمية ناصر العسكرية العليا.



وأكد محافظ الأقصر الدور المهم الذي تقوم به أكاديمية ناصر العسكرية في تأهيل وتنمية قدرات وخبرات خريجي الأكاديمية من الكوادر العسكرية والمدنية لخدمة أوطانها في المجالات المختلفة ومواجهة التحديات، فضلًا عن الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق التنمية العلمية.



جدير بالذكر أن وفدا دارسيا من دورة الدفاع الوطني يزور محافظتي الأقصر وأسوان خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 5 من ديسمبر الجاري للتعرف على الخطط التنموية للمحافظات.