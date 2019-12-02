تباين أداء مؤشرات بورصة السعودية بمستهل التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.06% خاسرا 4.62 نقطة ليصل إلى مستوى 7897.31 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.23% رابحا 139.46 نقطة ليصل إلى مستوى 6381.32 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 3.5 مليون سهم بقيمة 77.1 مليون ريال، وارتفعت أسهم 40 شركة، فيما تراجعت 42 شركة.



وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.55%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فقطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.11%.



وجاء سهم "تبوك الزراعية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.57%، ثم أنعام القابضة بنسبة 3.84%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 2.17%، فيما تصدر سهم "ساب للتكافل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.25%، ثم كهرباء السعودية بنسبة 0.79%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 0.77%.