الإسكان والقاهرة يستعرضان مقترحات تطوير كنيسة العذراء بالزيتون

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع محافظ القاهرة، المقترحات والبدائل لمشروع تطوير كنيسة العذراء بحي الزيتون بالمحافظة.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي بين الوزير والمحافظ، بحضور عدد من مسئولي الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، وأعضاء مجلس النواب.



وقال وزير الإسكان - في بيان الوزارة، اليوم الإثنين: إن هناك تكليفًا من القيادة السياسية بدراسة البدائل المختلفة لتطوير كنيسة العذراء، نظرًا لأهميتها التاريخية، وما تقدمه من خدمات مختلفة لسكان المنطقة.



وأضاف أنه تم خلال الاجتماع، استعراض البدائل والمقترحات المختلفة للتطوير، وتم التأكيد على إعداد الدراسة المرورية، ودراسة المرافق والنطاق الأشمل، مع مراعاة الإمكانات المتاحة من أجل تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.



وأوضح أن مشروع تطوير كنيسة العذراء يهدف إلى إبرازها بالشكل اللائق بها، استيعاب أعداد الزائرين من داخل مصر وخارجها، حل مشكلة الاختناقات المرورية في محيطها، وتمكينها من تقديم الخدمات المختلفة لسكان المنطقة.



من جانبهم، عبر أعضاء مجلس النواب وكاهن كنيسة العذراء عن سعادتهم لتبني الدولة لمشروع تطوير الكنيسة، متقدمين بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، على الاهتمام بهذا المشروع.