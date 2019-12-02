مصرع شخص إثر وقوع حادث تصادم فى البحيرة (صور)

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته، إثر اصطدام موتوسيكل بسيارة أمام منطقة مركز التدريب التابعة لمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدي القمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغا من المقدم أحمد سمير، رئيس مباحث مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد بتصادم موتوسيكل وسيارة على طريق أبوالمطامير الكيلو 71 أمام منطقة مركز التدريب بدائرة المركز.



وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة أبوالمطامير وقوات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، وتبين تصادم موتوسيكل وسيارة نتيجة السرعة الزائدة في المنطقة المشار إليها.



وأسفر الحادث عن مصرع سائق الموتوسيكل، وتم نقل الجثة لمستشفى أبوالمطامير العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.