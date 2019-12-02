السيسى يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد



هومر مافروماتيس، سفير جمهورية قبرص.



وقد رحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد.والسفراء الجدد هم:جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية.نيلسون مانويل كوزمى، سفير جمهورية أنجولا.أنطونيو دى أجيار باتريوتا، سفير جمهورية البرازيل.لواء طيارشيبا شومبياوندا، سفير جمهورية زيمبابوي.سيرجيى تيرينتيف، سفير جمهورية بيلاروس.ألفريد جاكوبا كاليسا، سفير جمهورية رواندا.محند صالح لعجوزى، سفير جمهورية الجزائر.رينوكا داميانتى راجابكسا، سفيرة جمهورية سريلانكا.