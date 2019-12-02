القطاع الصناعي في الصين تدفع أسهم أوروبا للصعود

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، مع دعم بيانات إيجابية لأنشطة المصانع في الصين القطاعات التي تتأثر بالتجارة مثل التعدين والنفط والغاز فضلا عن شركات صناعة السيارات.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بواقع 0.3% بقيادة شركات التعدين التي لها انكشاف على الصين والتي ربحت 1.2% بينما ساهم صعود سعر النفط في ارتفاع قطاع الطاقة 0.5%.



وامتد التفاؤل من الأسواق في آسيا حيث أظهر مسح خاص أن نشاط المصانع في الصين سجل توسعا مفاجئا في نوفمبر بأسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات مع زيادات قوية في الإنتاج والطلبيات الجديدة.