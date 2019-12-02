البنوك التجارية والاستثمار يصعدان بمؤشرات بورصة الكويت صباحا

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين ، بدعم من صعود قطاع البنوك التجارية.



ارتفع المؤشر بنسبة 0.27%، بما يُعادل 4.20 نقطة ليصل إلى مستوى 1536.95 نقطة.



و شهد السوق تداول 810 آلاف سهم بالمستهل، وبقيمة بلغت 280.94 ألف دينار، بعد أن سجلت قطاعات البنوك التجارية، والاستثمار ارتفاعا بنسبة 0.50% و0.12% على التوالي، بينما هبط قطاع الخدمات بنحو 0.50%، فيما استقر الصناعة دون تغيير.



وكان سهم البنك الأهلي المتحد (البحرين) السهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 0.88%، كما شهد سهم البنك الأهلي المتحد (البحرين) أنشط تداولات بعد تداول 810 آلاف سهم.