البنوك التجارية والاستثمار يصعدان بمؤشرات بورصة الكويت صباحا
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:39 ص
اكرم عمرانطباعة
ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من صعود قطاع البنوك التجارية.
ارتفع المؤشر بنسبة 0.27%، بما يُعادل 4.20 نقطة ليصل إلى مستوى 1536.95 نقطة.
و شهد السوق تداول 810 آلاف سهم بالمستهل، وبقيمة بلغت 280.94 ألف دينار، بعد أن سجلت قطاعات البنوك التجارية، والاستثمار ارتفاعا بنسبة 0.50% و0.12% على التوالي، بينما هبط قطاع الخدمات بنحو 0.50%، فيما استقر الصناعة دون تغيير.
وكان سهم البنك الأهلي المتحد (البحرين) السهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 0.88%، كما شهد سهم البنك الأهلي المتحد (البحرين) أنشط تداولات بعد تداول 810 آلاف سهم.
ارتفع المؤشر بنسبة 0.27%، بما يُعادل 4.20 نقطة ليصل إلى مستوى 1536.95 نقطة.
و شهد السوق تداول 810 آلاف سهم بالمستهل، وبقيمة بلغت 280.94 ألف دينار، بعد أن سجلت قطاعات البنوك التجارية، والاستثمار ارتفاعا بنسبة 0.50% و0.12% على التوالي، بينما هبط قطاع الخدمات بنحو 0.50%، فيما استقر الصناعة دون تغيير.
وكان سهم البنك الأهلي المتحد (البحرين) السهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 0.88%، كما شهد سهم البنك الأهلي المتحد (البحرين) أنشط تداولات بعد تداول 810 آلاف سهم.