استقرار سعر صرف الدولار اليوم

استقر سعر الدولار بالبنوك أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، مقابل استقرار دام نحو 3 أيام على التوالي عند مستوى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.



ووصل سعر صرف الدولار الآن بالبنك الأهلى إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 للبيع، وسجل سعر الدولار ببنك مصر 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة 16.06 جنيه للشراء، 16.16 جنيه للبيع.

