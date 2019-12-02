البنوك تصعد بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

ارتفعت المؤشرات الكويتية بنحو جماعي لدى مستهل جلسة اليوم الاثنين، حيث ارتفع المؤشر العام 0.42 %، وصعد المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.04 %، و0.52 %على التوالي.



وتصدر قطاع البنوك الارتفاعات بصعود بلغت نسبته 0.66 %، فيما تصدر السلع الاستهلاكية التراجعات خلال الفترة بانخفاض يُقدر بنحو 3.5 %.



وجاء سهم "أركان" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 9.91 %، بينما تصدر سهم "التعمير" القائمة الحمراء مُتراجعًا بنحو 3.23 %.



وبلغ حجم تداولات بورصة الكويت بالمستهل 42 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 1400 صفقة حققت سيولة بقيمة 12.1 مليون دينار.



وتصدر سهم "بيتك" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 5.48 مليون سهم بقيمة 4.22 مليون دينار، ليرتفع السهم بنحو 1.2%.