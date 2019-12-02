الصين تفرض عقوبات على منظمات أمريكية غير حكومية

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بعد اعتماد واشنطن قانونا بشأن هونج كونج.



قال موقع "إكسيوس" الإخباري الإلكتروني إن اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والصين توقفت الآن بسبب قانون هونج كونج الذي وقعه الرئيس ترامب.



وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن القانون الذي وقعه ترامب، ويدعم المحتجين في هونج كونج، يعتبر تدخلا خطيرا في الشئون الداخلية للصين.



ووقع الرئيس الأمريكي قانونا يدعم المتظاهرين ويحظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونج كونج، رغم رفض الصين هذه الخطوة.