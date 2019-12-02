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عالم

اليوم.. انطلاق منتدى الإعلام السعودى بمشاركة 32 دولة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:12 ص
منتدى الإعلام السعودي
منتدى الإعلام السعودي
وكالات
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تنطلق اليوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض فعاليات النسخة الأولى من "منتدى الإعلام السعودي" بمشاركة ألف إعلامي من 32 دولة.

ويُعقد المنتدى تحت شعار صناعة الإعلام "الفرص والتحديات"، وطبقا لبيان وزع اليوم، فإن المنتدى سيناقش على مدار يومين كافة المواضيع المتعلقة بصناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي.

وسيتم خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل استعراض التجارب السعودية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي الطاغي على المشهد، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات.

وأكد رئيس المنتدى محمد فهد الحارثي، في تصريحات له، أن الجلسات ستستضيف متحدثين يعكسون اهتمامات صناعة الإعلام المطبوع والرقمي والمرئي والمسموع والإنتاج والإعلان، إذ سيتجاوز عدد المتحدثين 60 شخصية، أبرزهم أمين عام رابطة العالم الإسلامي محمد بن عبدالكريم العيسى، ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وسفير السعودية في مصر أسامة نقلي.

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