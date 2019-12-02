مصرع 13 مزارعا باكستانيا بينهم 8 أطفال فى حريق بالأردن

لقي 13 مزارعا باكستانيا أغلبهم من الأطفال حتفهم إثر حريق اندلع فجر الإثنين في منزل من الصفيح في منطقة الشونة الجنوبية غرب العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت السلطات.



وقال بيان صادر عن الدفاع المدني الأردني، إن 13 شخصا توفوا وأصيب ثلاثة آخرون إثر حريق شب في بيت من الصفيح تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة في الشونة الجنوبية، على بعد نحو 50 كلم غرب عمان.



وأوضح أن الضحايا تعرضوا لحروق بالغة في الجسم بينما سادت حالة من الهلع والخوف بين المصابين.



وأضاف أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق فيما قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم مع الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبي.



وأكد البيان أنه"تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.



ونقلت قناة "المملكة" الرسمية الأردنية عن الناطق باسم مديرية الدفاع المدني إياد العمرو قوله إن "المتوفين هم من ثمانية أطفال وأربع نساء ورجل واحد"، مشيرا إلى أن الدلائل الأولية للحريق تشير إلى أن السبب هو تماس كهربائي.