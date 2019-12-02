بورصة السعودية تستحدث حدًا أعلى لمؤشر السوق الرئيسية

قالت بورصة تداول السعودية اليوم الاثنين إنها تستحدث حدا أعلى لمؤشر الأسهم بنسبة 15% لتقليص سيطرة الشركات الأكبر.



ويأتي الإجراء قبيل إدراج متوقع لشركة النفط الحكومية العملاقة المملوكة للدولة أرامكو السعودية في بورصة المملكة.



وقالت تداول في بيان "وفي حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى السموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية".