افتتاح السيسي مؤتمر "cairo ict" والتوافق المصري اليوناني بشأن ليبيا الأبرز بالصحف

تناولت الصحف الصادرة اليوم الاثنين عددا من القضايا المهمة منها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأكيده تقدم مصر في مجال "الرقمنة"، كما أبرزت الصحف التوافق المصري اليوناني على عدم مشروعية اتفاق تركيا السراج.



فأبرزت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية "تأكيد الرئيس السيسي، خلال افتتاحه لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كايرو أي سي تي)، أن مصر لديها فرصة كبيرة وعظيمة في مجال الرقمنة"، قائلا "إن الحكومة تتحرك في هذا المجال بسرعة وقوة من أجل إنجاحه والنهوض بالدولة".



وأضاف السيسي أن هناك إصرارا على التحرك في هذا المجال بقوة كبيرة لأنه يعتبر الحاضر والمستقبل الذي نتمنى أن نسير فيه، موضحا أن مصر تعد سوقا كبيرا، فنحن نتحدث عن 100 مليون شخص.



وحول حديث رئيس الاتحاد البريدي العالمي عن منصة التجارة العالمية.. قال الرئيس "نحن سندرس هذا الموضوع بالتعاون مع القطاع الخاص ومع الدولة ونحن على استعداد لإطلاق هذه المنصة وأن نحقق النجاح لنا ولأفريقيا بشكل كبير"..داعيا المعنيين للتحرك في هذا المجال كالآخرين والمساهمة في هذا الصدد على مستوى العالم.



وفيما يتعلق بالمعرض القادم للبريد..قال السيسي "إننا سنكون سعداء باستضافته، ودائما نكون سعداء بأن نسهم ونصبح منصة معارض للإنسانية، للتقدم، للسلام، للبناء وللتنمية، ونحن نحرص على هذا الدور، وكما ترون نقدم في مصر كل التسهيلات التي نستطيع تقديمها، نحن نقدم ونطور أنفسنا، ونحسن من أدائنا في المجالات المختلفة".



وألقت الصحف الضوء على مباحثات سامح شكري وزير الخارجية، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس والتي تناولت الملفات الإقليمية، وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصةً التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتيّ تفاهم بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج.



وأشارت الصحف إلى تصريح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين توافقا على عدم شرعية قيام "السراج" بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات، كما تم استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تباحثا حول سُبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في شتى المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وذكر أن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بالوزير اليوناني في زيارته إلى القاهرة، مشيدًا بمستوى تطور ونمو علاقات التعاون بين القاهرة وأثينا في مختلف المجالات.



ونوه بالنتائج الإيجابية للقاء الثنائي الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وكذلك القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في القاهرة خلال أكتوبر 2019.



وأوضح حافظ أن الوزير شكري أكد على أهمية مواصلة التعاون بين مصر واليونان للحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أكد شكري على ضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية وزيادة قيمة التبادل التجاري ليعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة وقرب الموانئ بين البلدين.



كما نوه وزير الخارجية بأهمية حث الشركات اليونانية على زيادة استثماراتها في مصر للاستفادة من الفرص الواعدة في المجالات المختلفة بما يعود بالفائدة على شعبيّ البلدين الصديقين.



وتناول الجانبان أيضًا الموقف إزاء القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام، حيث أعربا عن الالتزام بحل الدولتين وصولًا إلى السلام المنشود؛ فيما تم استعراض المواقف حيال أبرز الملفات بالمنطقة بما في ذلك التطورات في سوريا ولبنان والعراق واليمن وإيران، كما بحث الوزيران أبرز الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضيتيّ مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.



كما اهتمت الصحف، بالجولة الجديدة لمفاوضات سد النهضة التي تنطلق اليوم، وأشارت إلى بدء فعاليات الاجتماع الثاني على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، وإثيوبيا) بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل للسد.



وأبرزت الصحف بيان وزارة الموارد المائية والري والتي أكدت خلاله أن هذا الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين، يأتي في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي، وحضور رئيس البنك الدولي، في ضوء الاتفاق على عقد 4 اجتماعات.