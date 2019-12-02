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عالم

عاصفة ثلجية بأمريكا تحول عيد الشكر إلى "كابوس"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:55 ص
عاصفة ثلجية
عاصفة ثلجية
وسام عطية
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أدى تساقط الثلوج بكثافة إلى إغلاق طرق في الولايات المتحدة، وإلغاء نحو 900 رحلة جوية، فيما كان يتوقع أن يكون أكثر أيام السنة ازدحاما بالنسبة للطرق الرئيسية والمطارات.

كما تقطعت السبل بالعديد من المسافرين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم يوم الأحد بعد عطلة عيد الشكر.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنه المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ثلوج يبلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمترا في الجانب الغربي من منطقة مترو بوسطن، بحلول صباح الاثنين.

وتزايد إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية طوال اليوم ومعظمها كان في مطارات في سان فرانسيسكو ونيوارك وبوسطن.

وذكر موقع فلايت أوير الإلكتروني أنه بحلول الساعة 10.30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة ألغيت 881 رحلة وتأجلت 7122 رحلة أخرى.

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