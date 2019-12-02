رئيس مجلس النواب يتوجه إلى جنوب السودان

توجه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال؛ على رأس وفد برلماني؛ إلى جمهورية جنوب السودان، في زيارة تستهدف دعم دولة جنوب السودان الشقيقة، وجهود إحلال السلام والاستقرار، خاصة بعد توقيع اتفاق السلام برعاية إقليمية.



ويلتقي رئيس المجلس والوفد المرافق له مع كبار المسئولين في جمهورية جنوب السودان، في مقدمتهم الرئيس سلفا كير، والقائمين بأعمال رئيسي برلمان جنوب السودان، وعدد من الوزراء لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



تأتي الزيارة انعكاسًا للتوجه المصري الرائد صوب دعم وتعزيز العلاقات المصرية - الإفريقية بشكل عام على جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.



وتعد زيارة الوفد البرلماني رفيع المستوى برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جسرًا شعبيًا مصريًا لدعم شعب جنوب السودان الشقيق، وتعبيرًا عن النسيج المتماسك والعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.