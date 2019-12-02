الأرصاد: انخفاض الحرارة اليوم.. والقاهرة 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا، اليوم الإثنين، ليسود البلاد طقس مائل للدفء شمالا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على شمال شرق البلاد، مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 15 22

شبين الكوم 15 21

طنطا 13 21

دمنهور 14 21

الإسكندرية 16 22

بلطيم 15 21

مطروح 13 21

السلوم 12 21

سيوة 09 21

بورسعيد 17 22

دمياط 17 22

الزقازيق 15 23

الإسماعيلية 13 23

السويس 13 23

العريش 12 22

رفح 11 21

رأس سدر 14 23

نخل 13 21

نويبع 19 22

طابا 15 20

كاترين 07 19

الطور 14 24

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 16 25

مرسى علم 18 26

الفيوم 15 22

بنى سويف 14 23

المنيا 12 23

أسيوط 12 24

سوهاج 11 24

قنا 12 25

الأقصر 13 26

أسوان 14 26

أبوسمبل 13 25

الوادى الجديد 13 24

شلاتين 20 26

أبورماد 22 25

حلايب 23 24.