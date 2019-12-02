اليوم.. بدء الاختبارات النفسية فى مسابقة الـ120 ألف معلم

تبدأ البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، عقد الاختبارات النفسية تحت إشراف جهاز الطب النفسي للمتقدمين في المرحلة الأولى في مسابقة المعلمين والذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنب، أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى انهاء التعاقد مع الـ" 120 معلم معلم وإداري وعمال خدمات قبل نهاية ديسمبر المقبل لسد العجز فب التخصصات المختلفة فب المدارس.



وتعاني المدارس من نسبة تعجز في التخصصات تصل إلى 320 ألف معلم بسبب الخروج على المعاش، كما أوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء وافق على تعيين 120 ألف.