الشباب ينتابهم الذعر عند حرمانهم من التليفون المحمول

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن نحو ربع الشباب يعتمدون على الهواتف الذكية بدرجة تحولت معها لما يشبه الإدمان.



وأفادت الدراسة التي أجرتها جامعة كينج كوليدج في لندن، أن هؤلاء الأشخاص تنتابهم حالة ذعر أو اضطراب إذا تم حرمانهم من هاتفهم.



وكشفت الدراسة - التي نشرت في دورية "بي أم سي سيكيايترى" وهى نتاج تحليل 41 دراسة شملت 42 ألف شخص- أن الشباب ليس في وسعهم التحكم بالوقت الذي يقضونه في استخدام الهاتف الذكي كما حذرت من أن هذا النوع من الإدمان له "عواقب خطيرة" على الصحة العقلية.