وفاة أمريكى بسبب فخ أعده لحماية المنزل من اللصوص

لقى مواطن أمريكى 65 عاما مصرعه متأثرا بجراحه بسبب فخ كان قد زود به باب منزله لحمايته من المتطفلين واللصوص.



وكان الرجل ويدعى رونالد كير وهو من مدينة فان بورين في ولاية مين قد زود الفخ بمسدس ينطلق تلقائيا عند محاولة أي غريب دخول المنزل لكن المسدس انطلق لسبب ما مما أدى لإصابته ووفاته متأثرا بجراحه.



وقالت شرطة المدينة إنها تلقت اتصالا من كير يبلغها فيه بأنه أصيب بطلق ناري وبعد وصولها وجدت أن باب المنزل مصمم وقد زود بمسدس ينطلق في حال محاولة أي شخص دخول المنزل وتم العثور على كير وقد أصيب بالطلق الناري لكنه توفى في وقت لاحق في المستشفى.



تجدر الإشارة إلى أنه من المعتاد أن يقوم ملاك المنازل بوضع مثل هذا الفخ لحماية منازلهم لكنه يعتبر إجراء غير قانوني.