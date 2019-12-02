الإثنين 02 ديسمبر 2019 الموافق 05 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 3 رجال إنقاذ فرنسيين فى تحطم مروحية بمنطقة الفيضانات

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
لقي ثلاثة رجال إنقاذ فرنسيين حتفهم في حادث تحطم مروحية قرب مرسيليا خلال تنفيذ مهمة في مناطق تضربها الفيضانات في جنوب فرنسا، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية الإثنين.

وفُقد الاتصال بالمروحية "اي سي 145" واختفت عن الرادار خلال قيامها بمهمة انقاذية واستطلاعية فوق منطقة فار مساء الاحد.

وعُثر على جثث الرجال الثلاثة قرب بلدة روف في الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وفق بيان صادر عن وزير الداخلية كريستوف كاستانير ووزير الدولة في الداخلية لوران نونيز.

وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد مسببات الحادث والظروف التي رافقته.

وأضاف بيان كاستانير ونونيز انه "بينما تستعد فرنسا اليوم لتكريم 13 من جنودها قتلوا في خدمة بلدهم (في مالي)، يفقد بلدنا ايضا ثلاثة أبطال أعطوا حياتهم لحماية الفرنسيين".

وقُتل شخصان الأحد جراء الفيضانات في منطقة الريفييرا التي شهدت هطول أمطار غزيرة وتسببت بفيضانات قوية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

عماد الدين أديب يوجه رسالة للشعب القطرى عن "المصالحة"

منذ حوالي 12 ساعة

مصادر تكشف رد فعل جوهرة على "الفيديوهات الفاضحة"

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل رحيل حمدى النقاز عن نادى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

"شبهة نصب".. القصة الكاملة لظهور عبدالله رشدي على شاشة المحور من "باب خلفي"

الصور

image description

افتتاح أول مستشفى للطوارئ والإصابات فى قنا

image description

صور.. وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى

image description

محافظ أسيوط يوجه بتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

image description

محافظ بنى سويف محذرا رؤساء المدن: أتابع بنفسي مستوى الخدمات بشكل مفاجئ

image description

"تعليم الوادى الجديد" يبدأ فعاليات البرنامج التدريبى للمياه

الأكثر قراءة

أول تعليق من نسرين طافش بعد انفصال أصالة وطارق العريان

والد محمد صلاح يكشف سبب شرائه نادى "عثماثون"

القصة الكاملة لزوج "جوهرة".. بدأ مساعدًا لها فوقعت في غرامه

"شبهة نصب".. القصة الكاملة لظهور عبدالله رشدي على شاشة المحور من "باب خلفي"

أيام زمان

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

هكذا كفرتُ ثم تُبت.. محمود الجندي يروي حكايته مع الإلحاد

«يرضعن الأطفال أمام الزبائن».. أسرار «العوالم» في شارع محمد علي

ads

نجم الساعة

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

الصحة

السكريات تؤثر سلبيا على نهاية الحمل

5 عناصر لمساعدة الحوامل على مواجهة تساقط الشعر

5 أسباب لانتفاخ العينين

الدهون تزيد فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا

الرئيس نيوز

النائب العام يأمر بإجراء تحقيق فى نشر تسجيل كاميرات مراقبة انتحار طالب الهندسة

بثلاثية مقابل هدف.. المصري يفوز على بطل موريتانيا

الأهلى يطلب زيادة عدد الجماهير أمام الهلال

إعلان حرب على مصر.. سياسي ليبي يحذر من اتفاق السراج وأردوغان

منوعات

الاستعانة بروبوت لإزالة ورم في الصدر

نصائح لإعادة تأهيل الملابس الشتوية القديمة

قرد يصيب باحثا بفيروس "هربس ب" القاتل

الشرطة المكسيكية تعتقل "حمار مشاغب"

كشكول

تفاصيل تفعيل مبادرة "صنايعية مصر" القومية بجامعة طنطا

طلاب حقوق أسوان يمثلون مسرح الجريمة

مؤتمر دولي للقطاع الطبي بالأزهر بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة

رئيس الرقابة الإدارية بجامعة المنيا: 32 مليار جنيه عوائد ضبط جرائم فساد

إسلام سياسي

السلطات الأيرلندية تلقى القبض على "عروس داعش"

شيخ السنوسية: نرفض وجود ميلشيات مسلحة فى ليبيا سواء صوفية أو سلفية

قيادى صوفى يكشف السبب الحقيقى وراء الهجوم السلفى على " إبراهيم أبوحسين"

"صوفية الجزائر" تحمل السلاح خلال إحتفالات المولد النبوى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
21 نوفمبر.. ميلاد عاشقة الجرأة والحكمة والأسئلة المحرمة
مؤمن المحمدي
السخرية
ماجد حبته
قمة إرهابية مصغرة!
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
المزيد

الثقافة

الرفاعية يلتقون ومحافظ بورسعيد لتهنئته بتجديد الثقة

"مرآة على الخشب" مع أبناء جزيرة شارونة مغاغة

حسن عبدالموجود في دار بتانة بـ"عين القط"

صلاح زهير يتجول في علم البلاغة والنحو بـ"أدب السويس"

صفحتنا ع الفيس بوك