مقتل 3 بعد تحطم طائرة شمال مطار سان انطونيو الدولى

قالت محطة (إن.بي.سى شيكاغو) نقلًا عن مسئولي، إطفاء إن 3 أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة صغيرة فى الطرف الشمالي من مطار سان انطونيو الدولي في ولاية تكساس الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء الأحد.



وأضاف التقرير نقلًا عن تشارلز هود قائد الإطفاء فى سان أنطونيو، أن الطائرة كانت فى طريقها من شوجرلاند إلى بويرن عندما واجهت مشكلات فى محركاتها وحولت اتجاهها إلى مطار سان انطونيو الدولي، وسقطت الطائرة على رصيف وقُتل كل ركابها الثلاثة.



مطار سان أنطونيو الدولي هو مطار تجاري في سان أنطونيو، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، كما انه مجهز بثلاثة مدارج، ومساحتة تغطي 2،600 فدان، وارتفاعه فوق مستوى سطح البحر هو 247 متر فوق مستوى سطح البحر.