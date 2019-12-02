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مقتل 9 أشخاص خلال اقتحام الشرطة لحى عشوائى بساو باولو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:21 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الشرطة البرازيلية مقتل تسعة أشخاص على الأقل وجرح اثنين، إثر حصول تدافع خلال عملية للشرطة في حي عشوائي.

وحمّل سكان الحي الفقير الشرطة مسؤولية التدافع الناتج عن الذعر الذي تسببوا به، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الكولونيل ايمرسون ماسيرا للصحافيين إن القتلى هم امرأة وسبعة رجال وفتى يبلغ من العمر 14 عاما.

وأضاف أن وحدة مؤلفة من 38 عنصرا من الشرطة العسكرية كانت تنفذ عملية في حي بارايسوبوليس عندما أطلق رجلان يستقلان دراجة نارية النار باتجاهها وفرّا باتجاه شارع تقام فيه حفلة راقصة.

وتابع أن الرجلين واصلا إطلاق النار ما أدى الى حصول تدافع في الشارع الذي احتشد فيه نحو 5 آلاف شخص لممارسة رقصة "الفانك" خلال عطلة نهاية الاسبوع، وهو نوع من الرقص يحظى بشعبية في المناطق الفقيرة في ساو باولو وريو دي جانيرو.

لكن والدة فتاة تبلغ 17 عاما أصيبت بجروح في الحادث ذكرت لموقع "جي 1" أن الشرطة هي المسؤولة بعد اغلاق عناصرها للشارع حيث يحتفل الشبان والقائهم قنابل الغاز وإطلاق الرصاص المطاطي.

وأضافت المرأة التي لم تكشف عن اسمها "لقد هاجم شرطي ابنتي بقارورة زجاجية".

وبث تلفزيون غلوبو مقطع فيديو يظهر شخصا يتعرض للركل من قبل الشرطة، مشيرا إلى أن أحد سكان الحي قام بتصويره.

وقال ماسيرا إن عناصر الشرطة تعرضوا للرشق بالحجارة خلال مطاردتهم لمطلقي النار، ما اضطرهم الى اطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.

واستنكرت جمعية حي بارايسوبوليس ما قامت به الشرطة، وقالت في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي "في وقت مبكر من صباح اليوم حوصر الشباب في الأزقة وقتلوا ونحن نطالب بالعدالة".

وأكدت الشرطة أن الضحايا قضوا جميعا نتيجة التدافع ولم يصب أحد منهم بالرصاص.

ويعيش في حي بارايسوبوليس نحو 50 الف نسمة في منازل متهالكة على جانبي شوارع غير معبدة وتفتقر الى البنى التحتية وأدنى الخدمات الأساسية.

ويدافع سكان الحي عن أحياء حفلات رقصة "الفانك" في الشوارع باعتبارها متنفسا للشباب، لكن الشرطة تعتبر ان هذه التجمعات "خارج السيطرة" وتوفر غطاءً للجريمة وتعاطي المخدرات.

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