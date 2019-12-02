سكرتير المجمع المقدس يلتقى خدام سيدنى لبحث مشاكل الإيبارشية

قالت مصادر كنسية مُطلعة، إن الوفد البابوي المُكون من الأنبا دانيال أسقف المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي اليوم الإثنين، بخدام وشمامسة وكهنة إيبارشية سيدني؛ لبحث مشاكل الإيبارشية وسُبل حلها.



وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن تُعقد الاجتماعات واللقاءات بكنيسة القديسة دميانة بمُقاطعة بانشبول، وكنيسة القديس الأنبا إبرام والقمص ميخائيل البحيرى بمُقاطعة يكهرست.



جاء ذلك في إطار زيارة الوفد البابوي لإيبارشية سيدني والتي بدأت الأربعاء الماضي؛ لبحث مشاكل الإيبارشية.



وعلى صعيد أخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.