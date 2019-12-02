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اقتصاد

صعود الأسهم اليابانية فى نهاية جلسة التعاملات الصباحية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 97.257 نقطة أو ما يعادل 11.1% ليصل إلى 88.23551 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 49.16 نقطة، أو97.0%، ليصل إلى 85.1715 نقطة.

وصعدت الأسهم اليابانية في وقت سابق من الشهر الماضي؛ حيث زاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 138.93 نقطة أو ما يعادل 0.60% ليصل إلى 23431.74 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا، بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

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