صعود الأسهم اليابانية فى نهاية جلسة التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.



وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 97.257 نقطة أو ما يعادل 11.1% ليصل إلى 88.23551 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).



كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 49.16 نقطة، أو97.0%، ليصل إلى 85.1715 نقطة.



وصعدت الأسهم اليابانية في وقت سابق من الشهر الماضي؛ حيث زاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 138.93 نقطة أو ما يعادل 0.60% ليصل إلى 23431.74 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا، بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).