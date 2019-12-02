رسوم كاريكاتورية لـ"شارلى ايبدو" حول قتلى الجيش الفرنسي في مالي تثير الغضب

دافعت اسبوعية شارلي ايبدو الساخرة الاثنين عن نفسها بعد الغضب الذي تسببت به رسومها الكاريكاتورية حول حادث التحطم الدامي لمروحيتي الجيش الفرنسي في مالي الذي أودى بحياة 13 جنديًا.



والمجلة، التي كانت هدفا في السابق لهجوم من اسلاميين متطرفين في يناير عام 2015، قامت بنشر الرسوم الكاريكاتورية على موقعها الالكتروني.



وأعرب رئيس أركان سلاح البر في الجيش الفرنسي الجنرال تييري بوركارد عن "غضبه" من الرسوم التي تناولت الجنود القتلى.



لكن رئيس تحرير شارلي ايبدو لوران سوريسو المعروف بـ"ريس" دافع عن "الروح الساخرة" للمجلة، في الوقت الذي أقر فيه بأهمية عمل الجيش الفرنسي.



وأثار مصرع 13 جنديًا في اصطدام مروحيتين خلال عملية عسكرية ضد إرهابيين صدمة كبرى في فرنسا التي لم يتكبّد جيشها خسائر بشرية بهذه الفداحة منذ التفجير الذي استهدف مقر قيادة القوات الفرنسية في بيروت في عام 1983 وأوقع 58 قتيلا.



ويُظهر واحد من الرسوم الخمسة على موقع شارلي ايبدو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واقفًا أمام نعش لأحد الجنود القتلى وقد لُف بالعلم الفرنسي، مع عبارة "انضممت الى الجيش لأكون متميزا عن الآخرين"، وهو شعار يستخدمه الجيش في حملته الحالية واعلاناته لتطويع جنود.



وغرد رئيس الأركان الجمعة عن "استياء عميق وعدم فهم ازاء هذه الرسوم من شارلي ايبدو".



وتابع "افكاري تذهب أولا الى عائلات هؤلاء الجنود الذين قتلوا خلال أداء واجبهم للدفاع عن حرياتنا".



وفي رسالة موجهة الى "ريس"، اتهم المجلة بتدنيس فترة حداد العائلات الحزينة.



أما "ريس" فكتب في رده الأحد "على صحيفتنا أن تبقى وفية لروحها الساخرة، واحيانا الاستفزازية".



وأضاف "ومع ذلك أود أن أقول إننا على دراية بأهمية عمل الجنود الفرنسيين في قتالهم ضد الإرهاب".