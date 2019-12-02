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صور.. مقتل 21 شخصا إثر اشتباكات بين عصابات المخدرات والقوات المكسيكية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:43 ص
جريدة الدستور
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اقى 7 أشخاص جدد من أعضاء عصابات المخدرات "الكارتل" فى المكسيك حتفهم من جراء الاشتباكات التى دارت لمدة ساعة مع قوات الأمن فى ولاية "كواهويلا" شمالى البلاد، ما يرفع الحصيلة إلى ما لا يقل عن 21 قتيلًا.

وقالت حكومة ولاية "كواهويلا" - فى بيان أوردته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن ضباط الشرطة لا يزالوا يبحثون عن المتبقيين من أعضاء العصابة الذين وصلوا أمس فى قافلة من الشواحن إلى بلدة فى الولاية المكسيمكية وشنوا هجومًا بها.

وأكد حاكم الولاية، ميجيل ريكيلمي، أن ما لا يقل عن 14 شخصًا لقوا حتفهم ظهر اليوم، من بينهم أربعة ضباط شرطة، لافتًا إلى أن العديد من العمال المحليين أُدرجوا على قائمة المفقودين، إلا أنه من غير الواضح إذا تم تم العثور عليهم منذ ذلك الحين من عدمه.

فيما أوضحت الشبكة أن البيان الجديد لم يشر إلى حصيلة قتلى جديدة، لكنه أعلن عن أن سبعة آخرين من أعضاء العصابة لقوا مصرعهم اليوم، بالإضافة إلى العشرة الذين أفادت التقارير بأنهم قتلوا خلال الاشتباكات.

وأوضح حاكم الولاية المكسيكية أن العصابة المسلحة هاجمت بلدة يسكنها ثلاثة آلاف شخص، معتدين على مكاتب حكومية محلية، ما دفع قوات أمن الولاية والفيدرالية إلى التدخل.

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