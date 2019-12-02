تفاصيل رحيل حمدى النقاز عن نادى الزمالك

كشف أنيس بن ميم، محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، ظهير أيسر فريق الزمالك، عن مفاجأة مدوية بفسخ موكله عقده مع النادي الأبيض.



وأكد أنيس بن ميم، المحامي التونسي لحمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده مع النادي الأبيض من جانب واحد بسبب تأخر مستحقاته.



وكتب محامي اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قام اللاعب حمدي النقاز بفسخ عقده مع نادي الزمالك من جانب واحد، وعليه وأصبح اللاعب حرا في الانتماء إلى أي فريق يريد".



وأضاف محامي اللاعب: "كما تم إيداع شكوى إلى الفيفا للمطالبة بمستحقاته المتخلدة بذمة ناديه".