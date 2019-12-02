الإثنين 02 ديسمبر 2019 الموافق 05 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. السياحة تشارك بالمؤتمر السنوى لاتحاد مُنظمى الرحلات الأمريكية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:53 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
طباعة
تشارك وزارة السياحة، اليوم الإثنين، بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة تنشيط السياحة وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، فى فعاليات المؤتمر السنوى الدولى لاتحاد مُنظمى الرحلات الأمريكيين USTOA، والذى سينعقد بمدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 6 ديسمبر الجاري.

ويشير المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أن اتحاد مُنظمى الرحلات الأمريكيين USTOA يعد من أهم الكيانات السياحية المؤثرة فى أمريكا الشمالية، حيث أنه يضم فى عضويته ١٦٦ شركة سياحية من كبار مُنظمى الرحلات بالولايات المتحدة الأمريكية، وله دور كبير في الترويج للوجهات السياحية المختلفة حول العالم داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ويوضح يوسف، أنة خلال فعاليات هذا المؤتمر سيتم عقد عددا من اللقاءات المهنية مع صانعى قرار السفر الأمريكيين، وشركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الأمريكي، وذلك لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب الأمريكي بها، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك للترويج لمصر سياحيًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سيتم خلال هذه اللقاءات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير عام 2020، والذي سيكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة خاصة أن السائح الأمريكي يهتم بالسياحة الثقافية، حيث يعد الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM2020 احد عناصر الحملة الترويجية الدولية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل رحيل حمدى النقاز عن نادى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

مصادر: الجهات المختصة تفحص فيديوهات جوهرة لتحديد هوية ناشرها

منذ حوالي 11 ساعة

11 مساعدًا للوزير.. تفاصيل حركة تنقلات الداخلية

منذ حوالي 20 ساعة

والد محمد صلاح يكشف سبب شرائه نادى "عثماثون"

الصور

image description

افتتاح أول مستشفى للطوارئ والإصابات فى قنا

image description

صور.. وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى

image description

محافظ أسيوط يوجه بتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

image description

محافظ بنى سويف محذرا رؤساء المدن: أتابع بنفسي مستوى الخدمات بشكل مفاجئ

image description

"تعليم الوادى الجديد" يبدأ فعاليات البرنامج التدريبى للمياه

الأكثر قراءة

أول تعليق من نسرين طافش بعد انفصال أصالة وطارق العريان

والد محمد صلاح يكشف سبب شرائه نادى "عثماثون"

القصة الكاملة لزوج "جوهرة".. بدأ مساعدًا لها فوقعت في غرامه

"شبهة نصب".. القصة الكاملة لظهور عبدالله رشدي على شاشة المحور من "باب خلفي"

أيام زمان

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

هكذا كفرتُ ثم تُبت.. محمود الجندي يروي حكايته مع الإلحاد

«يرضعن الأطفال أمام الزبائن».. أسرار «العوالم» في شارع محمد علي

ads

نجم الساعة

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

الصحة

السكريات تؤثر سلبيا على نهاية الحمل

5 عناصر لمساعدة الحوامل على مواجهة تساقط الشعر

5 أسباب لانتفاخ العينين

الدهون تزيد فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا

الرئيس نيوز

النائب العام يأمر بإجراء تحقيق فى نشر تسجيل كاميرات مراقبة انتحار طالب الهندسة

بثلاثية مقابل هدف.. المصري يفوز على بطل موريتانيا

الأهلى يطلب زيادة عدد الجماهير أمام الهلال

إعلان حرب على مصر.. سياسي ليبي يحذر من اتفاق السراج وأردوغان

منوعات

الاستعانة بروبوت لإزالة ورم في الصدر

نصائح لإعادة تأهيل الملابس الشتوية القديمة

قرد يصيب باحثا بفيروس "هربس ب" القاتل

الشرطة المكسيكية تعتقل "حمار مشاغب"

كشكول

تفاصيل تفعيل مبادرة "صنايعية مصر" القومية بجامعة طنطا

طلاب حقوق أسوان يمثلون مسرح الجريمة

مؤتمر دولي للقطاع الطبي بالأزهر بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة

رئيس الرقابة الإدارية بجامعة المنيا: 32 مليار جنيه عوائد ضبط جرائم فساد

إسلام سياسي

السلطات الأيرلندية تلقى القبض على "عروس داعش"

شيخ السنوسية: نرفض وجود ميلشيات مسلحة فى ليبيا سواء صوفية أو سلفية

قيادى صوفى يكشف السبب الحقيقى وراء الهجوم السلفى على " إبراهيم أبوحسين"

"صوفية الجزائر" تحمل السلاح خلال إحتفالات المولد النبوى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
21 نوفمبر.. ميلاد عاشقة الجرأة والحكمة والأسئلة المحرمة
مؤمن المحمدي
السخرية
ماجد حبته
قمة إرهابية مصغرة!
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
المزيد

الثقافة

الرفاعية يلتقون ومحافظ بورسعيد لتهنئته بتجديد الثقة

"مرآة على الخشب" مع أبناء جزيرة شارونة مغاغة

حسن عبدالموجود في دار بتانة بـ"عين القط"

صلاح زهير يتجول في علم البلاغة والنحو بـ"أدب السويس"

صفحتنا ع الفيس بوك