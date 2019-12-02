اليوم.. السياحة تشارك بالمؤتمر السنوى لاتحاد مُنظمى الرحلات الأمريكية

تشارك وزارة السياحة، اليوم الإثنين، بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة تنشيط السياحة وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، فى فعاليات المؤتمر السنوى الدولى لاتحاد مُنظمى الرحلات الأمريكيين USTOA، والذى سينعقد بمدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 6 ديسمبر الجاري.



ويشير المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أن اتحاد مُنظمى الرحلات الأمريكيين USTOA يعد من أهم الكيانات السياحية المؤثرة فى أمريكا الشمالية، حيث أنه يضم فى عضويته ١٦٦ شركة سياحية من كبار مُنظمى الرحلات بالولايات المتحدة الأمريكية، وله دور كبير في الترويج للوجهات السياحية المختلفة حول العالم داخل الولايات المتحدة الأمريكية.



ويوضح يوسف، أنة خلال فعاليات هذا المؤتمر سيتم عقد عددا من اللقاءات المهنية مع صانعى قرار السفر الأمريكيين، وشركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الأمريكي، وذلك لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب الأمريكي بها، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك للترويج لمصر سياحيًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية.



كما سيتم خلال هذه اللقاءات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير عام 2020، والذي سيكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة خاصة أن السائح الأمريكي يهتم بالسياحة الثقافية، حيث يعد الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM2020 احد عناصر الحملة الترويجية الدولية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.