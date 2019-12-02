10 نصائح هامة لإنقاص الوزن بدون رجيم

قدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، نصائح هامة حول الرجيم وأنظمة التجويع والحرمان، وإنقاص الوزن، بالنسبة للأطفال وكبار السن.



10 نصائح لإنقاص الوزن بدون رجيم:

1- استبدال السكر الأبيض بالفاكهة.

2- استبدال الدهون المهدرجة بالزيوت الطبيعية والزبدة الحيواني الطبيعية.

3- استبدال المقليات بالمشويات والمسلوق والمقلي في القلايات الهوائية بالقليل من الزيت.

4- استخدام القليل من الدهون في الطبخ.

5- استبدال الكربوهيدات البسيطة والدقيق الأبيض ومنتجاته بالكربوهيدرات المعقدة والحبوب الكاملة.

6- استبدال الوجبات الخفيفة المعلبة الغير صحية بالفشار والحمص والترمس والمكسرات والفواكه والخضروات والشوفان.

7- استبدال العصائر المعلبة والمشروبات الغازية بالماء والمشروبات العشبية الساخنة بدون إضافة سكر.

8- استبدال تناول عدد وجبات قليل وكمية طعام كبيرة في الوجبة الواحدة بتناول عدد أكبر من الوجبات بكمية طعام قليلة في الوجبة.

9- التركيز عند تناول الطعام ومضغ الطعام ببطء وتجنب تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز أو تصفح الموبايل أو الجريدة.

10- الالتزام بالقيام بمجهود حركي يومي مثل صعود الدرج بدلا من المصعد والمشي بدلا من ركوب السيارات والمواصلات.