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10 نصائح هامة لإنقاص الوزن بدون رجيم

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:56 ص
معتز القيعي
معتز القيعي
غادة موسى
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قدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، نصائح هامة حول الرجيم وأنظمة التجويع والحرمان، وإنقاص الوزن، بالنسبة للأطفال وكبار السن.

10 نصائح لإنقاص الوزن بدون رجيم:
1- استبدال السكر الأبيض بالفاكهة.
2- استبدال الدهون المهدرجة بالزيوت الطبيعية والزبدة الحيواني الطبيعية.
3- استبدال المقليات بالمشويات والمسلوق والمقلي في القلايات الهوائية بالقليل من الزيت.
4- استخدام القليل من الدهون في الطبخ.
5- استبدال الكربوهيدات البسيطة والدقيق الأبيض ومنتجاته بالكربوهيدرات المعقدة والحبوب الكاملة.
6- استبدال الوجبات الخفيفة المعلبة الغير صحية بالفشار والحمص والترمس والمكسرات والفواكه والخضروات والشوفان.
7- استبدال العصائر المعلبة والمشروبات الغازية بالماء والمشروبات العشبية الساخنة بدون إضافة سكر.
8- استبدال تناول عدد وجبات قليل وكمية طعام كبيرة في الوجبة الواحدة بتناول عدد أكبر من الوجبات بكمية طعام قليلة في الوجبة.
9- التركيز عند تناول الطعام ومضغ الطعام ببطء وتجنب تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز أو تصفح الموبايل أو الجريدة.
10- الالتزام بالقيام بمجهود حركي يومي مثل صعود الدرج بدلا من المصعد والمشي بدلا من ركوب السيارات والمواصلات.

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