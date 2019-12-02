حملة ليلية لمرافق الغربية لرفع الإشغالات.. صور

شنت شرطة المرافق بالغربية، بقيادة العقيد وسيم قنديل، مأمور قسم المرافق بالغربية، حملة مرافق ليلية بمدينة طنطا امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك للحد من انتشار إشغالات الكافيهات والمحلات المخالفة بمدينة طنطا.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد وسيم قنديل، مأمور قسم المرافق بالغربية، بشن حملة إشغالات بمدينة طنطا، بقيادته والمقدم محمد السعدني، رئيس مباحث المرافق، والمقدم محمد علي وكيل قسم المرافق، بناءً على عدة شكاوى وصلت لمرافق الغربية ومديرية الأمن، تمكنت خلالها من رفع 228 حالة إشغال، ومصادرة 8 شاشات عرض غير مُرخصة.



وشملت الحملة مناطق شارع سعيد وشارع الحلو ومنطقة دوران النادي وشارع الأشرف وشارع الجيش، تم عمل المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.