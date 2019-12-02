النائب العام يأمر بالتحقيق فى تسريب فيديو انتحار طالب من برج القاهرة

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات آلات المراقبة ببرج القاهرة والخاصة بواقعة انتحار طالب بكلية الهندسة بجامعة حلوان.



وستعلن النيابة العامة كافة التفاصيل ببيان مستقل فور انتهاء التحقيقات.



وصرّحت نيابة قصر النيل، بتشريح جثة طالب هندسة ودفنه بعد انتحاره من أعلى برج القاهرة، أمس السبت.



وقال أهلية المتوفى، إن نجلهم "نادر. م" 21 سنة، طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، ويعاني من حالة نفسية سيئة.



وكشفت كاميرات المراقبة أن المتوفى غافل صديقه وألقى بنفسه من أعلى البرج ليسقط جثة هامدة.



كان قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغا بانتحار شاب من أعلى برج القاهرة، وفور انتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة عثر على جثة طالب في كلية الهندسة جامعة حلوان.