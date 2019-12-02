بعد حالات الانتحار.. "الإفتاء" تطلق حملة للتوعية من المرض النفسى

أطلقت دار الإفتاء المصرية، حملة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالتزامن مع تكرار حدوث هذا الأمر على مدار يومين متتاليين، تحت عنوان "حملة التوعية ضد المرض النفسي" و"المرض النفسي أشد من العضوي".



وكانت الإفتاء، أكدت أن الانتحار حرام شرعًا لما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين، حيث قال الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾، وقال النبي: "ومن قتلَ نفسه بِشيْء عذب بِه يوم القِيامةِ".



يذكر أن شاب لقي مصرعه دهسًا تحت عجلات محطة مترو أرض المعارض بالخط الثالث، بعدما ألقى بنفسه أمام القطار لحظة دخوله للمحطة، حتى لفظ أنفاسه في الحال، كما أقدم طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان على الانتحار، وذلك بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، مما أدى إلى مصرعه في الحال.